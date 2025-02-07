Великолепные новости от синоптиков: оставшаяся часть февраля приятно удивит

„Подобные прогнозы на прежние месяцы по крайней мере отчасти оправдались. Посмотри, что обещают долгосрочные прогнозы на февраль.
Согласно новейшим данным модели ECMWF, февральская температура (стандартная климатическая норма: SKN: -2,5°C и 43 мм) будет на 0,5 выше нормы, а количество осадков – на 80% меньше.
Похожий результат дает и другая модель долгосрочных прогнозов (CFSv2). Февраль, по нынешним подсчетам, будет на 0,5–1,0 градусов теплее , а количество осадков – на 50–70% меньше нормы.
Итак, второй месяц 2025 года будет немного теплее, а количество осадков – намного ниже многолетней нормы’’, – информируют синоптики.
Конечно, подчеркивается, что это экспериментальные прогнозы, их надежность не очень высока, поэтому на их основе нельзя принимать важные решения. Этот прогноз не означает, что в феврале не будет холодных дней.
На картах: температура модели ECMWF (вверху) и количество осадков (внизу) модели аномалий на ближайшие недели.