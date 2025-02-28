Имперские взгляды Достоевского и его двуличие лучше всего раскрываются в его дневниках. В них автор с сарказмом и критикой оценивает имперские аппетиты Европейских стран, поскольку это, по его словам, показывает большую жадность, материализм и духовную смерть Запада, а вот имперские замашки самой России он маскирует под идеей единства, братства славян и универсальности России. Достоевский писал: „без единящего огромного своего центра – России – не бывать славянскому согласию, да и не сохраниться без России славянам, исчезнуть славянам с лица земли вовсе, – как бы там ни мечтали люди сербской интеллигенции или там разные цивилизованные по-европейски чехи… Много у них еще мечтателей“.

Для Достоевского завоевания Российской империи не были завоеваниями, это была высшая цель России, состоящая в объединении народов во имя всемирного блага, это лучше всего отразилось в его речи 1880 г. на открытии памятника Пушкину в Москве: „Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей“. Спустя двести лет похожими идеями президент Владимир Путин прикрывает захватнические действия в Украине, пытаясь отрицать право Украины на государственность.