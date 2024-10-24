2024.10.24 07:05

Вегеле уверяет, что решил работать в Сейме: нацелился на кресло спикера Сейма

 
ELTA
Гайле Ярушявичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
Ignas Vėgėlė
Ignas Vėgėlė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Как уверяет адвокат Игнас Вегеле, принимавший участие в выборах в Сейм вместе с „крестьянами“, он уже принял решение работать в парламенте и не скрывает своих амбиций занять кресло спикера Сейма. По словам политика, он также не придает большого значения иногда возникающим разногласиям во мнениях с председателем Литовского союза крестьян и зеленых Литвы (ЛСКЗ) Рамунасом Карбаускисом, и дает понять, что не исключает возможности возглавить фракцию „крестьян“ в Сейме.

„Лидерством нельзя наделить. Лидерство заслуживается, зарабатывается трудом, видением, умением выслушать, умением слышать. Не только умением громко высказать что-то, но и умением сплотить“, – сказал Вегеле, комментируя скептические высказывания Карбаускиса о его шансах перенять лидерство в партии и фракции.

„А каким будет лидерство, как оно проявится, мы вскоре увидим. Это будет зависеть от того, кто выйдет во второй тур от ЛСКЗ“, – сказал политик.

Среди наиболее ярких лидеров списка ЛСКЗ Вегеле также назвал Дайнюса Гайжаускаса и Валюса Ажуоласа.

Ранее воздерживаясь от конкретного ответа, останется ли он работать в Сейме, политик уверяет, что сейчас даже не рассматривает возможность отказа от полученного парламентского мандата.

„Я получил такое огромное доверие, поэтому знаю, что хочу делать в Сейме, знаю, что нужно менять. (...) Так что однозначно, я не намерен бросить мандат“, – сказал он.

Вегеле также признает, что рассматривает возможность занять должность спикера Сейма.

„Еще до выборов в Сейм совет партии предложил меня на должность спикера Сейма. Я с большой осторожностью сказал, что давайте не будем торопиться делить то, чего у нас еще нет, потому что до этого еще далеко. Но и партия, и Карбаускис видят определенное лидерство, и его необходимо использовать“, – подчеркнул он.

„Я всегда работал с законотворчеством, как в адвокатуре, так и в других местах. Именно таким я вижу себя в законотворчестве. (...) А спикер Сейма очень влиятелен в законотворчестве“, – сказал политик.

Уверяет, что договорился участвовать во всех коалиционных переговорах вместе с Карбаускисом

Вегеле также утверждает, что во всех переговорах относительно возможной будущей правящей коалиции он договорился участвовать вместе с Карбаускисом.

„Само собой разумеется, что любые переговоры о списке или фракции ЛСКЗ будут проходить вместе – переговоры будут вести Игнас Вегеле и Рамунас Карбаускис“, – заявил политик, прошедший в Сейм вместе с ЛСКЗ.

„Поэтому ни я не смог бы идти один (вести переговоры), ни он не смог бы“, – подчеркнул адвокат.

Ignas Vėgėlė, Ramunas Karbauskis, Aurelijus Veryga

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