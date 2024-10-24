Вегеле уверяет, что решил работать в Сейме: нацелился на кресло спикера Сейма

„Я получил такое огромное доверие, поэтому знаю, что хочу делать в Сейме, знаю, что нужно менять. (...) Так что однозначно, я не намерен бросить мандат“, – сказал он.

„Еще до выборов в Сейм совет партии предложил меня на должность спикера Сейма. Я с большой осторожностью сказал, что давайте не будем торопиться делить то, чего у нас еще нет, потому что до этого еще далеко. Но и партия, и Карбаускис видят определенное лидерство, и его необходимо использовать“, – подчеркнул он.