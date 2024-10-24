Вегеле уверяет, что решил работать в Сейме: нацелился на кресло спикера Сейма

„Лидерством нельзя наделить. Лидерство заслуживается, зарабатывается трудом, видением, умением выслушать, умением слышать. Не только умением громко высказать что-то, но и умением сплотить“, – сказал Вегеле, комментируя скептические высказывания Карбаускиса о его шансах перенять лидерство в партии и фракции.
„А каким будет лидерство, как оно проявится, мы вскоре увидим. Это будет зависеть от того, кто выйдет во второй тур от ЛСКЗ“, – сказал политик.
Среди наиболее ярких лидеров списка ЛСКЗ Вегеле также назвал Дайнюса Гайжаускаса и Валюса Ажуоласа.
Ранее воздерживаясь от конкретного ответа, останется ли он работать в Сейме, политик уверяет, что сейчас даже не рассматривает возможность отказа от полученного парламентского мандата.
„Я получил такое огромное доверие, поэтому знаю, что хочу делать в Сейме, знаю, что нужно менять. (...) Так что однозначно, я не намерен бросить мандат“, – сказал он.
Вегеле также признает, что рассматривает возможность занять должность спикера Сейма.
„Еще до выборов в Сейм совет партии предложил меня на должность спикера Сейма. Я с большой осторожностью сказал, что давайте не будем торопиться делить то, чего у нас еще нет, потому что до этого еще далеко. Но и партия, и Карбаускис видят определенное лидерство, и его необходимо использовать“, – подчеркнул он.
„Я всегда работал с законотворчеством, как в адвокатуре, так и в других местах. Именно таким я вижу себя в законотворчестве. (...) А спикер Сейма очень влиятелен в законотворчестве“, – сказал политик.
Уверяет, что договорился участвовать во всех коалиционных переговорах вместе с Карбаускисом
Вегеле также утверждает, что во всех переговорах относительно возможной будущей правящей коалиции он договорился участвовать вместе с Карбаускисом.
„Само собой разумеется, что любые переговоры о списке или фракции ЛСКЗ будут проходить вместе – переговоры будут вести Игнас Вегеле и Рамунас Карбаускис“, – заявил политик, прошедший в Сейм вместе с ЛСКЗ.
„Поэтому ни я не смог бы идти один (вести переговоры), ни он не смог бы“, – подчеркнул адвокат.