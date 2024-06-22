Вечер сказочной красоты в Клайпеде – 10 тысяч одетых в белое людей устроили грандиозный пир на берегу моря

Это мероприятие посвящено 140-летию Белого маяка. Белый маяк когда-то стоял в конце северного причала, поэтому одежда гостей, столы и весь декор для пикника — белые. Кстати, Клайпеда и Неринга объявили этот год Годом маяков.
Собравшиеся вечером самого длинного дня в году были в праздничном настроении и отдыхали, торжество сопровождалось музыкальным выступлением Леона Сомова. Как сообщил генеральный директор Дирекции порта Альгис Латакас, „это приглашение побыть вместе в один из самых длинных дней в году, наслаждаться хорошей музыкой и общением, вместе создавать традиции и гордиться тем, что мы морское государство“.
Прийти на это мероприятие мог любой желающий, подготовившись, с хорошим настроением и заранее зарегистрировавшись.
Организаторы рекомендовали участникам заранее принести с собой столы и стулья, белые пледы для пикника, о еде, напитках и декоре позаботиться самостоятельно. На мероприятие были приглашены все желающие – взрослые, дети и даже домашние животные.