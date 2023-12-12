Вдова погибшего полицейского просит о помощи: нужны очевидцы ДТП

Липскене в фейсбуке обратилась к жителям Рудишкес.

"Обращаюсь к вам с просьбой о помощи, в которой нуждается моя семья. Прошу всех, кто видел, слышал или как-то еще что-либо узнал о ДТП, которое произошло 10 ноября 2023 г. и привело к смерти моего мужа Саулюса Липскиса, поделиться обстоятельствами ДТП.

Насколько мы знаем и видели по фотографиям, были люди, которые делали снимки сразу после ДТП, может, даже делали видео места происшествия. Мне, а также лишившимся отца моим детям, очень помогла бы такая информация, любые данные – фото, видео, другие свидетельства очевидцев ДТП.

Все это позволило бы как можно быстрее и объективнее установить все обстоятельства происшествия", – писала Липскене.

"Если вы располагаете этой или какой-либо иной информацией, если вам известны ее источники, прошу вас поделиться этим со мной. Буду очень благодарна. Обещаю, по вашему желанию, готова не афишировать источник информации, соблюдать его анонимность", – продолжила она.