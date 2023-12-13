Вчера поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах в Клайпедской больнице и Вильнюсском суде

 
ничего не обнаружено
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
Во вторник поступили сообщения о возможных взрывных устройствах, заложенных в Клайпедской больнице и в Вильнюсском участковом суде.

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник утром, около 8.27 час., в полицию поступило сообщение о том, что в Вильнюсском участковом суде заложена взрывчатка.

После проверки в здании не было обнаружено взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

Еще одно сообщение о взрывчатке поступило в Клайпедскую больницу.

По предварительным данным, примерно в 22 час. в приемное отделение больницы позвонил человек, который заявил, что через 2 часа больница взорвется.

В ходе проверки в здании не было обнаружено взрывчатых веществ и подозрительных предметов. Обстоятельства выясняются.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии