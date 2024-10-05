Важные изменения в общественном транспорте: деньги за билеты больше не будут возвращать в некоторых местах

„Деньги больше не будут возвращаться в точках продаж дистрибьюторов - отныне достаточно будет заполнить специальную форму запроса на сайте www.judu.lt“, - сообщает Susisiekimo paslaugos“.
Изменения вступят в силу с 7 октября.
Susiekimo paslaugos напоминает, что вернуть деньги можно только за неактивированные билеты, если с момента их покупки прошло не более 14 календарных дней.
Возврат денежных средств будет осуществлен на банковский счет клиента, который должен быть указан в онлайн-форме или предоставлен сотрудниками центра обслуживания клиентов.