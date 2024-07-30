Важно: в Каунасе вводят налог за проезд через Старый город

Если вы выберете расчет по интернету, надо создать профиль и ввести номер машины. В таком случае система автоматически сформирует счет.

В течение 7 календарных дней можно проверить наличие долга и заплатить сразу за все въезды в приложении carOne и на сайте Parkavimas Kaune.

За услугу можно будет заплатить с помощью мобильного приложения, смс-сообщения или на сайте parkavimaskaune.lt.

Водителей о въезде в платную зону будут информировать табло “Платная зона 2 евро“ (Mokama zona 2 Eur) и другие информационные знаки.

С 1 августа будут работать 10 мест распознавания транспорта. Они появятся на ул. A.Якшто, M.Валанчаус, Кумялю, M.Даукшос, Й.Яблонскё, Курпю, Палангос, Л.Заменхофо, на въезде на проспект Караляус Миндауго у улицы Алексото.

Льготы будут предусмотрены для жителей этой зоны и юридических лиц, у которых там есть недвижимость, для владельцев электромобилей, автомобилей служб помощи, инвалидов. Владельцам гибридов никаких льгот не предусмотрено.

Если у человека на этой территории есть участок земли, то он сможет получить столько разрешений, сколько мест для парковки есть на его участке.

Все желающие получить льготы должны зарегистрироваться на сайте parkavimaskaune.lt.

Мотоциклистам за въезд платить не надо.

За въезд придется платить курьерам, такси и водителям, предоставляющим услуги подвоза, поэтому эти услуги подорожают.