Важно: в Каунасе вводят налог за проезд через Старый город

С 1 августа будут работать 10 мест распознавания транспорта. Они появятся на ул. A.Якшто, M.Валанчаус, Кумялю, M.Даукшос, Й.Яблонскё, Курпю, Палангос, Л.Заменхофо, на въезде на проспект Караляус Миндауго у улицы Алексото.
Водителей о въезде в платную зону будут информировать табло “Платная зона 2 евро“ (Mokama zona 2 Eur) и другие информационные знаки.
За услугу можно будет заплатить с помощью мобильного приложения, смс-сообщения или на сайте parkavimaskaune.lt.
В течение 7 календарных дней можно проверить наличие долга и заплатить сразу за все въезды в приложении carOne и на сайте Parkavimas Kaune.
Если вы выберете расчет по интернету, надо создать профиль и ввести номер машины. В таком случае система автоматически сформирует счет.
Льготы будут предусмотрены для жителей этой зоны и юридических лиц, у которых там есть недвижимость, для владельцев электромобилей, автомобилей служб помощи, инвалидов. Владельцам гибридов никаких льгот не предусмотрено.
Если у человека на этой территории есть участок земли, то он сможет получить столько разрешений, сколько мест для парковки есть на его участке.
Все желающие получить льготы должны зарегистрироваться на сайте parkavimaskaune.lt.
Мотоциклистам за въезд платить не надо.
За въезд придется платить курьерам, такси и водителям, предоставляющим услуги подвоза, поэтому эти услуги подорожают.
Представитель каршеринговой компании CityBee Грета Янушкайте-Карвялене сказала, что решение Каунаса их неприятно удивило, а систему надо усовершенствовать.
Представители Bolt сказали, что если бы для водителей, предоставляющих услуги подвоза сделали исключения, то это побудило бы жителей реже пользоваться своими автомобилями.