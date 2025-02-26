Важно для жителей: высок уровень загрязнения воздуха, особенно в столице

В фейсбуке представители агентства сообщили, что сегодня уровень загрязнения воздуха остается достаточно высоким.

„На большей части территории страны – 25 февраля была превышена допустимая суточная норма KD10 (твердых частиц). В Вильнюсе, на Жуирмунайской станции, суточная норма KD10 была превышена почти в два раза – до 97 мг/м3 (норма до 50)“, – предупреждает агентство.

„Причины - неблагоприятные погодные условия для рассеивания загрязнений; сжигание твердого топлива для отопления; загрязнение воздуха транспортом“, – отмечает агентство.

Был представлен и прогноз загрязнения на 26-27 февраля.