Важно для выпускников: продлен срок для принятия решения

В этом году было решено продлить крайний срок, ко которого можно выбрать экзамены на аттестат зрелости, так как еще не все выпускники успели определиться. В течение этого времени можно также и изменить первоначальное решение.

В этом году особенно актуальным является экзамен по математике. В отличие от предыдущих лет, в 2024 году вступительный экзамен по математике потребуется для поступления как на бесплатные места в высшие учебные заведения, так и на платные.

В 2024 году абитуриенты, претендующие на места в государственных и негосударственных высших учебных заведениях, должны будут сдать 3 государственных экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, по математике (не касается абитуриентов-художников), а также — экзамену по выбору.