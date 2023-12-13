Важно для водителей: дирекция дорог передумала - новых постов контроля скорости пока не будет

До конца 2024 года на дорогах Литвы планировалось установить 50 ПКС - как моментального действия, так и измеряющих среднюю скорость.

Однако дирекция решила отменить запланированную закупку и пересмотреть ситуацию, в соответствии с новой статистикой ДТП.

Временно остановить этот процесс ЛДАД решила также, чтобы сделать процесс закупки максимально прозрачным и пресечь необоснованные интерпретации этого вопроса.

"Посты контроля скорости - одно из средств безопасности, которые внедряет дирекция. Мы не сомневаемся в его эффективности в деле дисциплинирования водителей и защиты жизни на дорогах. Однако у нас нет цели внедрять систему ПКС любыми способами. Напротив, мы настроены на большее вовлечение других структур, отвечающих за безопасность, на их помощь, чтобы процесс оборудования ПКС проходил прозрачно и чтобы ПКС устанавливали там, где в этом есть необходимость для достижения общей цели – безопасных поездок и пресечения гибели людей", – сказал представитель ЛДАД Мартинас Гедаминскас.