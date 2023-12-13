Важно для водителей: дирекция дорог передумала - новых постов контроля скорости пока не будет

До конца 2024 года на дорогах Литвы планировалось установить 50 ПКС - как моментального действия, так и измеряющих среднюю скорость.
Однако дирекция решила отменить запланированную закупку и пересмотреть ситуацию, в соответствии с новой статистикой ДТП.
Временно остановить этот процесс ЛДАД решила также, чтобы сделать процесс закупки максимально прозрачным и пресечь необоснованные интерпретации этого вопроса.
"Посты контроля скорости - одно из средств безопасности, которые внедряет дирекция. Мы не сомневаемся в его эффективности в деле дисциплинирования водителей и защиты жизни на дорогах. Однако у нас нет цели внедрять систему ПКС любыми способами. Напротив, мы настроены на большее вовлечение других структур, отвечающих за безопасность, на их помощь, чтобы процесс оборудования ПКС проходил прозрачно и чтобы ПКС устанавливали там, где в этом есть необходимость для достижения общей цели – безопасных поездок и пресечения гибели людей", – сказал представитель ЛДАД Мартинас Гедаминскас.
В СМИ появились рассуждения о том, действительно ли на дорогах Литвы нужно такое количество ПКС и на самом ли деле их ставят там, где в них больше всего нуждаются. ЛДАД в сентябре обращалась в Службу спецрасследований, чтобы получить ее оценку в деле установки ПКС.
ССР не высказала каких-либо существенных замечаний в отношении методики ЛДАД, не представила каких-то рекомендаций.
Дирекция решила передать утверждение методики подпора подходящих для ПКС мест другим ведомствам, отвечающим за безопасность движения.
"Если методику отбора ПКС и мест для их установки будет готовить и осуществлять ЛДАД, а утверждать другое ведомство, контролирующее безопасность на дорогах, то можно обеспечить более объективный процесс и тогда ожидания общества будут удовлетворены", – сказал Гедаминскас.
На данный момент на дорогах Литвы действуют 72 радара моментального действия и 131 система, измеряющая среднюю скорость на определенном участке.
До сих пор места для установки ПКС подбирали в соответствии с методикой, основными критериями которой были количество смертей в ДТП на определенном участке.
Согласно статистике, на тех участках, где сейчас действуют ПКС, число смертей в ДТП сократилось в 8 раз.