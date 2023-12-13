Важно для самозанятых в Литве: с Нового года увеличатся взносы по обязательному налогу на здравоохранение

С 1 января 2024 года минимальная зарплата составит 924 евро "на бумаге". Размер ОНЗ для самозанятых составляет 6,98% от минималки в месяц, значит в 2024 г. надо платить 64,50 евро в месяц (в этом году 58,63 евро, а минималка – 840 евро "на бумаге").
"Те люди, которые не работают, не зарегистрированы в Службе занятости, не учатся и не застрахованы государством, должны сами платить ОНЗ для получения медицинского страхования – 64,50 евро в месяц.
Если человек не заплатит эти деньги до конца текущего месяца, он лишается медицинского страхования – ему не только придется платить за услуги врачей, но и в последствии выплачивать долг по ОНЗ", – сообщает "Содра".
На своем сайте фонд указал, что восстановить действие медицинского страхования можно только если заплатить весь долг и взнос за текущий месяц. Если есть долг, внесенные деньги пойдут в первую очередь на его оплату.
"Например, если вы должны за несколько месяцев, а переведете ОНЗ за один месяц - 64,50 евро, то эти деньги пойдут на погашение долга, значит, вы по-прежнему не сможете пользоваться бесплатными услугами здравоохранения. Чтобы страховка действовала, надо заплатить весь долг и внести сумму за текущий месяц", – указала "Содра".
Напомним, что летом 2023 года правительство Литвы решило увеличить минималку на 10% или на 84 евро – до 924 евро "на бумаге". Парламент сейчас решает, увеличить ли на 20% до 747 евро необлагаемый налогами минимум.
По данным Минфина, если парламент примет это решение, то минимальная зарплата "на руки" в следующем году составит 709 евро и превысит прогнозируемый на 2024 год уровень риска бедности (672 евро).