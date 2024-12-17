Важно для самозанятых в Литве: с Нового года увеличатся взносы по налогу на здравоохранение

Люди, которые работают по бизнес-удостоверению, должны знать, что из-за повышения минималки им придется платить больше содровских налогов (взносы на соцстрахование).

С 1 января 2025 года минимальная зарплата составит 1038 евро „на бумаге“ (сейчас 924 евро).

ОНЗ составляет 6,98% от минимальной зарплаты, значит в 2025 году составит 72,45 евро (в этом 64,50 евро) в месяц.

„Если не платить ОНЗ до конца текущего месяца, то человек лишается возможности получать бесплатные медицинские услуги, и у него появляется долг, который придется погасить“, – ранее сообщал Фонд социального страхования („Содра“).

Восстановить медицинскую страховку можно, если погасить весь долг и заплатить ОНЗ за текущий месяц.