2024.12.17 11:07

Важно для самозанятых в Литве: с Нового года увеличатся взносы по налогу на здравоохранение

 
Pinigų iliustracijos
Pinigų iliustracijos
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

С Нового года в Литве повышают минимальную зарплату, поэтому увеличиваются взносы по обязательному налогу на здравоохранение (ОНЗ) для самозанятых и безработных. Из-за повышения налога в год придется платить почти на 100 евро больше. Если вовремя не заплатить налог, то человек лишается права на получение медицинских услуг.

Люди, которые работают по бизнес-удостоверению, должны знать, что из-за повышения минималки им придется платить больше содровских налогов (взносы на соцстрахование).

С 1 января 2025 года минимальная зарплата составит 1038 евро „на бумаге“ (сейчас 924 евро).

ОНЗ составляет 6,98% от минимальной зарплаты, значит в 2025 году составит 72,45 евро (в этом 64,50 евро) в месяц.

„Если не платить ОНЗ до конца текущего месяца, то человек лишается возможности получать бесплатные медицинские услуги, и у него появляется долг, который придется погасить“, – ранее сообщал Фонд социального страхования („Содра“).

Восстановить медицинскую страховку можно, если погасить весь долг и заплатить ОНЗ за текущий месяц.

Проверить, нет ли у вас долга, можно в личном кабинете на сайте „Содры“.

Если самозанятый получает доходы больше минимальных, то разницу он должен доплатить, декларируя доходы.

Фермеры, которые занимаются индивидуальной деятельностью (если размер экономического хозяйства (EDV) не больше 2) платит ОНЗ в размере 2,33% от минимума (значит, в 2025 - 24,19 евро в месяц).

ОНЗ в Литве должны платить все жители. Застрахованным государство гарантирует предоставление медицинских услуг, а если человек не застрахован, то он бесплатно получает только услуги скорой помощи, за остальные услуги ему придется платить.

Sodra

Лица до 18 лет, студенты дневных отделений вузов, инвалиды, зарегистрированные в Службе занятости безработные застрахованы на деньги государства. За работающих ОНЗ переводит работодатель.

Самозанятые платят ОНЗ и содровские налоги сами. Сами налоги платят и те, кто не работает и не стоит на учете в Службе занятости, не учится.

С минимальной зарплатой связаны и взносы на соцстрахование. Это актуально для владельцев бизнес-удостоверений. Эти люди платят налоги на соцстрах в размере 8,72% от минимальной зарплаты.

В 2025 г. этот взнос будет 90,51 евро, если человек дополнительно откладывает 3% на пенсию – 121,65 евро.

В 2024 году соответственно 80,57 и 108,29 евро.

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