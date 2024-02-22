Важно для родителей и опекунов: какие выплаты полагаются на детей

 
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Eurai
Eurai
ФОТО: Shutterstock
С начала 2024 года после индексации размера базовых социальных выплат, увеличились выплаты для опекунов и бывших опекаемых, которые учатся в школах и вузах. Размер выплаты зависит и от возраста ребенка, от его потребностей. Министерство социальной защиты и труда напоминает, какой помощью могут воспользоваться люди, готовые работать опекунами.

Увеличились выплаты для опекунов

С начала 2024 года размера базовых социальных выплат увеличился с 49 до 55 евро, после этого увеличились выплаты на детей, которые живут в домах опеки, семействах или в семьях: на детей до 6 лет до 286 евро в месяц, 6-12 лет – до 330 евро, на 12-18 лет, детей-инвалидов, независимо от возраста, до 24 лет если они учатся – 357,5 евро.

Надбавки на опеку

Если ребенка опекают в семье, семейства, в доме опеки (у дежурных опекунов) то на опеку полагается надбавка в размере 220 евро. Эти деньги выплачивают не ребенку, а опекуну. Ее опекуны могут получать, пока опекаемому не исполнится 23 года.

Выплаты на опеку, совпадающие с выплатами, которые выплачивают после рождения ребенка

Опекунам могут выплачивать и выплаты, которые выплачивают после рождения ребенка: пособие по материнству, по уходу за ребенком, одноразовое пособие на ребенка, выплаты на учащегося ребенка, "детские" деньги, выплаты на детей-инвалидов, выплаты для многодетных семей.

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