Важно для путешественников: сертификат — это экономия времени

"Как и Европейская карта медицинского страхования, сертификат подтверждает право человека, застрахованного обязательным медицинским страхованием, на получение экстренной медицинской помощи в странах Европейского союза, а также в Лихтенштейне, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании. Поэтому в случае травмы или заболевания сертификат, предъявленный в иностранном медицинском учреждении, будет гарантией того, что необходимая помощь будет оказана и оплачена в порядке и по тарифам, установленным законодательством этой страны", — говорит Инеса Бычкова, заведующая отделом обслуживания населения Клайпедского территориального фонда пациентов.

Специалисты больничных касс отмечают, что нередки случаи, когда застрахованные в системе обязательного медицинского страхования жители Литвы едут в европейские страны, не взяв с собой Европейскую карту медицинского страхования (ESDK). И у них часто возникают вопросы о том, насколько надежен сертификат, заменяющий карту, будет ли документ действителен в случае проблем со здоровьем и не возникнет ли каких-либо осложнений.

Если войти в систему и заказать сертификат не удается, вы можете обратиться в местное отделение государственного медицинского страхования в стране вашего пребывания. Это учреждение, а при необходимости и медицинское учреждение в европейской стране, свяжется с территориальной кассой медицинского страхования по месту жительства человека, чтобы запросить сертификат ESDK.

Как заказать сертификат? На сайте Больничных касс вы можете войти в систему электронных услуг через онлайн-банкинг, с помощью электронной подписи или мобильной электронной подписи. При входе в систему можно просматривать только свои личные данные.

Специалист подчеркивает, что право на получение экстренной медицинской помощи не включает в себя медицинские услуги, предоставляемые вне государственной системы здравоохранения, за которые население должно платить самостоятельно. Оно также не покрывает страховые взносы (сборы) пациента и транспортные расходы, если в результате несчастного случая или болезни за границей пациент вынужден ехать домой.

Важно знать, что сертификат действителен до последнего дня текущего месяца, поэтому в следующем месяце его нужно будет оформить заново.

В период, на который запрашивается сертификат, проживающий в Литве человек должен быть застрахован обязательным медицинским страхованием.

Можно ли создать сертификат для ребенка?

Если один из родителей войдет в систему электронных услуг, то он сможно создать сертификат и для своих несовершеннолетних детей. Когда вы выберете создание сертификата в электронных услугах, вам нужно будет поставить галочку в поле "Пожалуйста, создайте сертификат ESDK для несовершеннолетних детей в моей семье" („prašau suformuoti sertifikatą laikinai pakeičiantį ESDK, nepilnamečiams mano šeimos nariams“).