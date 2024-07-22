2024.07.22 13:27

Важно: 20 000 жителей Литвы должны поменять идентификационные карты

 
ru.DELFI.lt
Asmens tapatybės kortelės su pasenusiais lustais bus keičiamos nemokamai
Asmens tapatybės kortelės su pasenusiais lustais bus keičiamos nemokamai
ФОТО: DELFI

Идентификационные карты (ID), выданные в период со 2 сентября 2022 по 31 декабря 2023 г., если они использовались как электронный ключ или как электронная подпись, меняют бесплатно. Об этом уже сообщал портал Delfi. Платить за замену ID не придется, если ее делать в обычном порядке, а заявку на замену подать не позже чем до 1 января 2025 г. Напомним, что старые ID (выданные до 1 января 2024 г.) нельзя будет использовать как носители эл. подписи с 23 июля 2024 года.

По данным Центра выдачи документов, таких жителей может быть 20 000.

После ужесточения порядка создания эл. подписи в ЕС и для обеспечения соответствия ID новым стандартам, карты, выданные до 1 января 2024 г. ID не могут быть использованы для создания эл. подписи с 23 июля.

Было принято решение обменять ID бесплатно, если их заказывают в обычном порядке. Дья этого надо записаться в отделение обслуживания клиентов Департаментом миграции и заказать новую карту, которую выдадут в течение 30 дней. Только при соблюдении этого порядка ID поменяют бесплатно.

Если вы захотите получить ID в течение 5 или 1 дня, придется платить 60 или 100 евро.

Если ваша ID выдана в период со 2 сентября 2022 г. по 31 декабря 2023 года, но вы не используете ID как средство подключения к эл. услугам и не используете ее для услуги эл. подписи, то ваша ID будет действовать до указанного на ней срока.

Новые ID будут действительны 10 лет.

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