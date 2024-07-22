Важно: 20 000 жителей Литвы должны поменять идентификационные карты

По данным Центра выдачи документов, таких жителей может быть 20 000.
После ужесточения порядка создания эл. подписи в ЕС и для обеспечения соответствия ID новым стандартам, карты, выданные до 1 января 2024 г. ID не могут быть использованы для создания эл. подписи с 23 июля.
Было принято решение обменять ID бесплатно, если их заказывают в обычном порядке. Дья этого надо записаться в отделение обслуживания клиентов Департаментом миграции и заказать новую карту, которую выдадут в течение 30 дней. Только при соблюдении этого порядка ID поменяют бесплатно.
Если вы захотите получить ID в течение 5 или 1 дня, придется платить 60 или 100 евро.
Если ваша ID выдана в период со 2 сентября 2022 г. по 31 декабря 2023 года, но вы не используете ID как средство подключения к эл. услугам и не используете ее для услуги эл. подписи, то ваша ID будет действовать до указанного на ней срока.
Новые ID будут действительны 10 лет.