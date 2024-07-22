Важно: 20 000 жителей Литвы должны поменять идентификационные карты

Идентификационные карты (ID), выданные в период со 2 сентября 2022 по 31 декабря 2023 г., если они использовались как электронный ключ или как электронная подпись, меняют бесплатно. Об этом уже сообщал портал Delfi. Платить за замену ID не придется, если ее делать в обычном порядке, а заявку на замену подать не позже чем до 1 января 2025 г. Напомним, что старые ID (выданные до 1 января 2024 г.) нельзя будет использовать как носители эл. подписи с 23 июля 2024 года.