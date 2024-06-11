Важно: 20 000 жителей Литвы должны поменять идентификационные карты

„Тем, у кого были идентификационные карты с сертификатом ключа электронной подписи, если они обратятся до конца года, карты поменяют бесплатно, не придется платить 10 евро. А если граждане обратятся до 22 июля – это срок действия ключа ЭЦП – то смогут пользоваться старой картой, пока им будут делать новую. (...) Остальным жителям карты менять не надо“, – сказала LRT Гудзинскайте.

„Речь идет только о тех гражданах, которые хотят использовать идентификационную карту для подписания электронных документов“, – сказала она, заметив, что менять такие карты надо из-за ужесточения требований ЕС и обновления технологий.