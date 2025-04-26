Ватикан простится с Папой Франциском: в Литве объявлен день траура

На церемонии также будут присутствовать королевские четы Испании, Бельгии и Монако, председатель Европейской комиссии, председатель Европейского совета, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, премьер-министры стран и другие лица.
Похоронная процессия
Останки Папы Римского из собора Святого Петра, где он был похоронен, к месту его захоронения — собору Святой Девы Марии Великой в Риме — будут перенесены пешеходной процессией в субботу утром. Отмечается, что траурная процессия, сопровождающая тело покойного Папы, пройдет „пешим шагом, чтобы люди могли проститься с ним“.
Возле римского собора Св. Девы Марии Великой группа бедняков будет приветствовать тело усопшего. „Бедные занимают особое место в сердце Бога. А также в сердце и учении Святого Отца, поэтому он выбрал имя Франциск, чтобы никогда не забывать их. По этой причине группа бедных и нуждающихся людей соберется на ступенях папской базилики Санта-Мария-Маджоре, чтобы отдать последние почести Папе Франциску перед захоронением его гроба“, — говорится в заявлении Святого Престола.
Гробница Папы Римского в базилике Святой Девы Марии Великой будет открыта для посещений с утра воскресенья.
В Литве объявлен траур
В Литве объявлен день траура в память о покойном Папе Римском Франциске. Как постановило правительство на своем заседании в среду, в субботу с 7.00 до 22.00 государственные и муниципальные учреждения и организации, а также жилые дома должны будут поднять государственный флаг Литвы с траурным знаком.
Кроме того, как объявила Вильнюсская архиепископия, церковные колокола по всей стране зазвонят в 11 часов утра в начале похорон Папы Франциска. Папа Франциск скончался в понедельник утром, во второй день Пасхи, в возрасте 88 лет. Католическая церковь потеряла своего лидера всего через день после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.
В этом году Папа Франциск перенес тяжелую и продолжительную болезнь — пневмонию. Его выписали из больницы 23 марта после 38 дней лечения. Сообщается, что понтифик скончался от инсульта и сердечной недостаточности.