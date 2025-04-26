Ватикан простится с Папой Франциском: в Литве объявлен день траура

В Литве объявлен день траура в память о покойном Папе Римском Франциске. Как постановило правительство на своем заседании в среду, в субботу с 7.00 до 22.00 государственные и муниципальные учреждения и организации, а также жилые дома должны будут поднять государственный флаг Литвы с траурным знаком.

Кроме того, как объявила Вильнюсская архиепископия, церковные колокола по всей стране зазвонят в 11 часов утра в начале похорон Папы Франциска. Папа Франциск скончался в понедельник утром, во второй день Пасхи, в возрасте 88 лет. Католическая церковь потеряла своего лидера всего через день после того, как он появился на площади Святого Петра в Ватикане и обратился к верующим всего мира.