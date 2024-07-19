Вандалы испортили рисунки в еврейском квартале Старого города в столице

„Произошло нечто мерзкое. Намеренно и сознательно испорчен „Мудрец“ – самое известное творение проекта „Стены помнят“, посвященного исторической памяти евреев Литвы. Очевидно, что те, кто это сделал, сознательно хотел испортить эту картину. Я думаю, сильно воняет антисемитизмом. Я сегодня сам ходил туда, все сам зафиксировал и подал заявление в полицию“, – писал в социальной сети журналист Шарунас Черняускас.

Жители тоже могут помочь в поисках вандалов. Журналист призывает всех, кто располагает ценными сведениями, обратиться в полицию. Также, если у кого-то, кто живет рядом есть видеокамеры - поделиться материалами с самим журналистом, а он передаст информацию в полицию. Любая информация поможет найти виновника.