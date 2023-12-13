Вам посылка? Заберите как можно скорее…

"Мы хотели бы поблагодарить наших клиентов за столь оперативное получение посылок из почтоматов — в преддверии праздничного периода важен каждый свободный ящик. Это позволяет еще большему числу наших клиентов как можно раньше порадоваться посылкам". Если почтоматы LP EXPRESS, в которые была заказана посылка, все еще заполнены, мы оставляем посылку в ближайшем пункте сети".

И, наконец, даже в пик загруженности наши клиенты могут забирать посылки без очереди в ближайшем почтовом отделении", — говорит руководитель клиентского отдела Почты Литвы Дейманте Жебраускайте.

Некоторые почтовые отделения будут работать дольше

Некоторые почтовые отделения Почты Литвы в предпраздничный период будут работать дольше. Таким образом, клиенты смогут удобнее забирать посылки LP EXPRESS, которые не помещаются в почтоматы.