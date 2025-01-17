2025.01.17 14:58

Валдаса Адамкуса выписали из больницы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса 17 января выписали из больницы, сообщают представители Сантаришкской клиники.

„Экс-президент Валдас Адамкус по решению врачей Сантаришкской клиники сегодня был выписан домой“, – сказано в сообщении клиники.

98-летний экс-президент Адамкус оказался в больнице несколько недель назад. Портал TV3.lt сообщал, что экс-президенту дома стало плохо, он упал и ушибся.

Правда, ушибы, по словам экс-президента, - не самая большая проблема. Больше беспокойства у врачей вызывают головокружения.

В первый раз Адамкус был выбран президентом Литвы в 1998 году.

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