Валдаса Адамкуса выписали из больницы

„Экс-президент Валдас Адамкус по решению врачей Сантаришкской клиники сегодня был выписан домой“, – сказано в сообщении клиники.

98-летний экс-президент Адамкус оказался в больнице несколько недель назад. Портал TV3.lt сообщал, что экс-президенту дома стало плохо, он упал и ушибся.

Правда, ушибы, по словам экс-президента, - не самая большая проблема. Больше беспокойства у врачей вызывают головокружения.