Валдас Адамкус на выходные останется под присмотром врачей

„Состояние экс-президента стабильное, без особых изменений. Адамкус останется в больнице под наблюдением врачей. Предполагаем, что домой он сможет поехать на следующей неделе“, – информируют представители клиники.

Напомним, что 98-летний Адамкус находится в больнице с минувшей недели. Портал TV3.lt сообщил, что ему стало плохо дома, он упал и ушибся.

Правда, по словам самого Адамкуса, ушибы - не проблема. Больше всего его беспокоят головокружения. Из-за головокружений и болей он вынужден оставаться в больнице, несмотря на то, что ему хочется вернуться домой.