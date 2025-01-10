2025.01.10 12:19

Валдас Адамкус на выходные останется под присмотром врачей

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdas Adamkus
Valdas Adamkus
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Экс-президент Валдас Адамкус на выходные остается в больнице под наблюдением врачей. Состояние бывшего главы государства остается стабильным, информируют врачи вильнюсской Сантаришкской клиники.

„Состояние экс-президента стабильное, без особых изменений. Адамкус останется в больнице под наблюдением врачей. Предполагаем, что домой он сможет поехать на следующей неделе“, – информируют представители клиники.

Напомним, что 98-летний Адамкус находится в больнице с минувшей недели. Портал TV3.lt сообщил, что ему стало плохо дома, он упал и ушибся.

Правда, по словам самого Адамкуса, ушибы - не проблема. Больше всего его беспокоят головокружения. Из-за головокружений и болей он вынужден оставаться в больнице, несмотря на то, что ему хочется вернуться домой.

„Ничего сказать не могу, хочу скорее встать на ноги и вернуться домой“, – сказал он о своем состоянии.

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