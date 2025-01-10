Валдас Адамкус на выходные останется под присмотром врачей

„Состояние экс-президента стабильное, без особых изменений. Адамкус останется в больнице под наблюдением врачей. Предполагаем, что домой он сможет поехать на следующей неделе“, – информируют представители клиники.
Напомним, что 98-летний Адамкус находится в больнице с минувшей недели. Портал TV3.lt сообщил, что ему стало плохо дома, он упал и ушибся.
Правда, по словам самого Адамкуса, ушибы - не проблема. Больше всего его беспокоят головокружения. Из-за головокружений и болей он вынужден оставаться в больнице, несмотря на то, что ему хочется вернуться домой.
„Ничего сказать не могу, хочу скорее встать на ноги и вернуться домой“, – сказал он о своем состоянии.