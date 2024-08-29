2024.08.29 07:04

Вакансия мечты в Литве: надо спать на рабочем месте за 1000 евро в день

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Čiužinio paieškos
Čiužinio paieškos
ФОТО: BearFotos | Shutterstock

На порталах с объявлениями о свободных вакансиях можно найти очень необычные предложения. Каунасская компания предлагает работу мечты - надо спать за зарплату в 1000 евро „на руки“ в день. Эксперты не исключают, что это объявление для инфлюэнсеров.

„На самом деле предлагают такую интересную и смешную работу?“, – удивлялась читатель портала Юлия (имя изменено).

„На первый взгляд объявление показалось смешным и фейковым, но я заметила, что объявление есть на портале CV bankаs, у меня возник вопрос, это реально?“, – интересовалась девушка.

Компания Dormeo Home на сайте CVbankas.lt в конце августа разместила объявление о поиске человека, который „сумеет быстро заснуть и как можно дольше не просыпаться“, также хочется, чтобы у него было много подписчиков, например, Facebook, Instagram и TikTok.

„Если вам нравятся социальные сети, если вам хочется поспать „еще 5 минут“, эта вакансия для вас“, – сказано в объявлении.

Вот фрагмент объявления:

Skelbimo ištrauka

Зарплата – 1000 евро „за день сна“. В анкете просят указать пол, возраст и любимую социальную сеть. Представитель компании указал, что нет ограничений по возрасту и внешним данным.

„Важно, чтобы кандидат был красноречивым и смелым, чтобы не боялся камер, ведь его будут снимать“, – сказано в комментарии Delfi.

На вопрос, должен ли человек рассказывать о своем опыте в социальной сети, представители компании ответили „нет“.

„Это не договор о рекламе, за 8 ч. у „спящего“ будет немало возможностей испытать нашу продукцию в магазине, но рекламировать ее в соцсети необязательно.

К сожалению, спать придется только один день - 26 августа. Далее останутся лишь воспоминания об этом мероприятии, которыми можно поделиться в социальной сети“, – указали представители компании.

Представитель компании уточнила, что работнику не придется в обязательном порядке делиться своими впечатлениями ни в день мероприятия, ни после него. Его задача на один день расслабиться и наслаждаться отдыхом, если уснуть не удастся, побеседуем об ощущениях и т.д“.

Глава портала CV bankas Томас Толейкис сказал, что в объявлении видно, что это не работа в традиционном смысле, скорее – игра, „похожая на рекламную кампанию“.

„В правилах сказано, что зарплата в 1000 евро - однократный приз, а не регулярная зарплата“, – заметил он.

По словам Толейкиса, такие объявления встречаются редко, компании так ищут кандидата для съемок в рекламе.

Darbas gamykloje

Эксперт рынка труда Лаура Дуксайте-Ишкаускене сказала, что такая „работа4 может заинтересовать инфлюэнсеров.

„Я думаю, что на эту аудиторию оно и ориентировано“, – сказала специалист.

Laura Duksaitė-Iškauskienė

За сутки на объявление Dormeo откликнулись больше 1000 кандидатов.

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