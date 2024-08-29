Вакансия мечты в Литве: надо спать на рабочем месте за 1000 евро в день

„На самом деле предлагают такую интересную и смешную работу?“, – удивлялась читатель портала Юлия (имя изменено).
„На первый взгляд объявление показалось смешным и фейковым, но я заметила, что объявление есть на портале CV bankаs, у меня возник вопрос, это реально?“, – интересовалась девушка.
Компания Dormeo Home на сайте CVbankas.lt в конце августа разместила объявление о поиске человека, который „сумеет быстро заснуть и как можно дольше не просыпаться“, также хочется, чтобы у него было много подписчиков, например, Facebook, Instagram и TikTok.
„Если вам нравятся социальные сети, если вам хочется поспать „еще 5 минут“, эта вакансия для вас“, – сказано в объявлении.
Вот фрагмент объявления:
Зарплата – 1000 евро „за день сна“. В анкете просят указать пол, возраст и любимую социальную сеть. Представитель компании указал, что нет ограничений по возрасту и внешним данным.
„Важно, чтобы кандидат был красноречивым и смелым, чтобы не боялся камер, ведь его будут снимать“, – сказано в комментарии Delfi.
На вопрос, должен ли человек рассказывать о своем опыте в социальной сети, представители компании ответили „нет“.
„Это не договор о рекламе, за 8 ч. у „спящего“ будет немало возможностей испытать нашу продукцию в магазине, но рекламировать ее в соцсети необязательно.
К сожалению, спать придется только один день - 26 августа. Далее останутся лишь воспоминания об этом мероприятии, которыми можно поделиться в социальной сети“, – указали представители компании.
Представитель компании уточнила, что работнику не придется в обязательном порядке делиться своими впечатлениями ни в день мероприятия, ни после него. Его задача на один день расслабиться и наслаждаться отдыхом, если уснуть не удастся, побеседуем об ощущениях и т.д“.
Глава портала CV bankas Томас Толейкис сказал, что в объявлении видно, что это не работа в традиционном смысле, скорее – игра, „похожая на рекламную кампанию“.
„В правилах сказано, что зарплата в 1000 евро - однократный приз, а не регулярная зарплата“, – заметил он.
По словам Толейкиса, такие объявления встречаются редко, компании так ищут кандидата для съемок в рекламе.
Эксперт рынка труда Лаура Дуксайте-Ишкаускене сказала, что такая „работа4 может заинтересовать инфлюэнсеров.
„Я думаю, что на эту аудиторию оно и ориентировано“, – сказала специалист.
За сутки на объявление Dormeo откликнулись больше 1000 кандидатов.