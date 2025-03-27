В зоопарке – множество нарушений и жестокое обращение с животными: изъяты двое тигров

Департамент охраны природы регулярно получает сообщения о возможных нарушениях. В 2024 г. зафиксированы 6 сообщений о нанесении травм детенышу антилопы, в 2022 г. за несоблюдение требований в сфере окружающей среды (торговли), в 2017 г. – четыре сообщения о нанесении вреда благополучию и здоровью животных и одно в связи с неподобающими условиями содержания волков, в 2016 г. получено 6 сообщений о нанесении вреда благополучию животных, – вода в загонах, грязь, худые животные.