В жару вильнюсцы жалуются на общественный транспорт: как в бане, только веников нет

„Все жалуются на жару, больше 40. Конечно, окна открыты. Я стала думать, почему не работают кондиционеры, или это водители их не включают? Так или иначе люди плохо себя чувствуют, некоторые теряют сознание, я уже не говорю, что из автобуса выходишь, как из бани. Если не могут включить кондиционеры, пусть хотя бы веники повесят“, –иронизировала женщина.
Пресс-секретарь „Вильнюсского общественного транспорта“ Гинтаре Жалите-Штарене не скрывает – жара стала вызовом для всех. Однако она утверждает, что прилагают максимум усилий, чтобы всем было комфортнее, несмотря на жару.
„Кондиционеры в транспорте, если они есть, включаются автоматически – система так отрегулирована, что при температуре выше 18 градусов, кондиционеры включаются автоматически.
Обращаем внимание на то, что система автоматически отключается, если пассажиры открывают окна и люди в салоне, поэтому просим пассажиров этого не делать. Если окна закрыты, кондиционеры работают эффективно.
В тех транспортных средствах, где нет кондиционеров, сам водитель в начале поездки открывает окна и люки, чтобы обеспечить вентиляцию“, – сказала специалист.
Она напомнила, что узнать, есть ли в конкретном автобусе или троллейбусе кондиционер, можно узнать в приложениях Trafi или M.Ticket. Информация есть и на табло на остановках (пиктограмма снежинка).
„Если пассажиры подозревают, что кондиционер не работает, просим информировать об этом нас, указав номер автобуса или троллейбуса (он указан в салоне) или маршрут, направление, остановку, время посадки“, – сказала Жалите-Штарене.