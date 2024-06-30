В жару вильнюсцы жалуются на общественный транспорт: как в бане, только веников нет

„Все жалуются на жару, больше 40. Конечно, окна открыты. Я стала думать, почему не работают кондиционеры, или это водители их не включают? Так или иначе люди плохо себя чувствуют, некоторые теряют сознание, я уже не говорю, что из автобуса выходишь, как из бани. Если не могут включить кондиционеры, пусть хотя бы веники повесят“, –иронизировала женщина.