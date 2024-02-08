В здании Avia Solutions Groups открыта посвященная Холокосту выставка

 
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"Avia Solutions Group" arenos atnaujinimai / FOTO: "Avia Solutions Group"
"Avia Solutions Group" arenos atnaujinimai / FOTO: "Avia Solutions Group"
По инициативе директора администрации компаний Avia Solutions Group Миши Якобаса открыта публичная выставка фотохудожника Михаэля Шубица, посвященная Холокосту, пишет портал madeinvilnius.lt.

Бывший директор Вильнюсской гимназии ORT им. Шолома-Алейхема сказал, что особенно ждет на этой выставке школьников – им хотят передать знания, накопленный опыт, много внимания уделяется теме Холокоста в Литве и в Европе.

Выставка действует до мая и открыта для всех желающих в здании Avia Solutions Groups, по адресу ул. Даряус ир Гирено, 21, Вильнюс.

Шубиц в 1955 г. родился в Израиле, но его история тесно связана с Каунасом. Родители фотохудожника – родившиеся в Каунасе литваки, которые пережили Холокост. Их история и поиски прошлого побудили Шубица вернуться к корням, в Литву и исследовать историю семьи.

На снимках – родившиеся в Каунасе евреи, пережившие ужасы войны, жизнь которым спасли рисковавшие своей жизнью литовцы. Эти люди помнят Холокост и имена людей, спасших им жизнь, по-прежнему называют Литву своим домом.

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