В завершении лето показывает свою силу: будет даже 30-градусная жара

Хотя в ближайшие дни местами могут пройти кратковременные дожди, они будут умеренными, а в некоторых местах могут сложиться благоприятные условия для гроз. По последним данным, самым сухим будет четверг – ожидается небольшая облачность без дождя. Ветер будет южный, 4-9 м/с, температура достигнет 24-29 градусов.
В ночь с четверга на пятницу местами пройдет кратковременный летний дождь, ветер сохранит южное направление, 3-8 м/с. Самая низкая температура воздуха утром будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла, ночью будет немного теплее, около 18-20 градусов. В пятницу также местами пройдет небольшой дождь, кое-где возможны грозы. Ветер усилится до 5-10 м/с. Максимальная температура воздуха в дневные часы достигнет 25-30 градусов, а побережье прогреется до освежающих 22-24 градусов.
Ближайшие выходные обещают пройти без существенных изменений погоды. В субботу и ночью, и днем местами пройдет кратковременный дождь, а в некоторых районах возможны грозы. Ночью и утром местами образуется туман, минимальная температура воздуха достигнет 12-17 градусов, ветер будет слабым, западного, юго-западного направления. Днем он немного усилится, а самая высокая температура достигнет 24-29 градусов, за исключением побережья, где будет ощущаться охлаждающий эффект моря. В воскресенье ожидается аналогичная ситуация – местами освежит кратковременный дождь, возможны грозы, по-прежнему будет тепло. В начале следующей недели местами пройдет небольшой дождь, но преобладает теплая, безветренная погода, поэтому одна - другая капля дождя не помешает вам насладиться летом.