В Зарасайском районе на территорию Литвы пытались проникнуть 10 нелегальных мигрантов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas
В Зарасайском районе пришедшие с территории Беларуси два человека пытались повредить оборудованный на литовской стороне физический барьер. Служба охраны государственной границы (СОГГ) сообщает, что они привели 10 нелегальных мигрантов, которых намеревались перевести на территорию Литвы.

По данным СОГГ, в субботу сотрудники пограничной заставы Пушкос Вильнюсского пограничного отряда через камеру видеонаблюдения зафиксировали двух лиц, подбежавших к границе со стороны Беларуси.

Надев камуфляжную одежду и закрыв лица масками, мужчины с помощью принесенных инструментов начали разрезать колючую проволоку, а затем защитное ограждение.

Информация из центра наблюдения в пограничной заставе Пушкос была передана сотрудникам СОГГ, патрулировавшим неподалеку от места происшествия. Пока сотрудники спешили на место, вандалы позвали ожидавших неподалеку приведенных ими мигрантов, а сами бежали вглубь свой страны.

По прибытию пограничников один успевший войти на территорию Литвы мигрант бежал назад, а 9 других не прошли через поврежденный белорусами физический барьер. Все 10 нелегальных мигрантов ушли вглубь Беларуси.

Всего в этом году СОГГ зафиксировала 85 попыток намеренно повредить физический барьер, оборудованный на границе с Беларусью. В прошлом году было 467 таких случаев.

С 3 августа 2021 г., когда сотрудникам СОГГ было предоставлено право разворачивать мигрантов, пытающихся пересечь литовско-белорусскую границу в запрещенных местах, литовские пограничники развернули 21 790 мигрантов.

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