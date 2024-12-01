В Йонаве зажгли огни на городской елке, похожей на зимнюю шапку с помпоном

Огни на елке зажег Дед Морози ВРИО мэра города Повилас Бейшис. На концерте выступила исполнительница Эгле Якштите.
В сквере Покоя расположился городок рождественских елок - в нем больше ста зеленых красавиц.
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В Йонаве в субботу зажгли огни на главной елке города – она напоминает полосатую уютную зимнюю шапку с помпоном.
Огни на елке зажег Дед Морози ВРИО мэра города Повилас Бейшис. На концерте выступила исполнительница Эгле Якштите.
В сквере Покоя расположился городок рождественских елок - в нем больше ста зеленых красавиц.