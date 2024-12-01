2024.12.01 07:20

В Йонаве зажгли огни на городской елке, похожей на зимнюю шапку с помпоном

 
ru.DELFI.lt
Jonavoje sužibo miesto Kalėdų eglė – žiemiškai šilta raštuota kepurė
Jonavoje sužibo miesto Kalėdų eglė – žiemiškai šilta raštuota kepurė
ФОТО: A. Reipa

В Йонаве в субботу зажгли огни на главной елке города – она напоминает полосатую уютную зимнюю шапку с помпоном.

Огни на елке зажег Дед Морози ВРИО мэра города Повилас Бейшис. На концерте выступила исполнительница Эгле Якштите.

В сквере Покоя расположился городок рождественских елок - в нем больше ста зеленых красавиц.

Jonavoje sužibo miesto Kalėdų eglė – žiemiškai šilta raštuota kepurė

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