В Яшюнай и Шальчининкай состоятся праздничные концерты

Новогодний концерт в Шальчининкай: джаз, классика и музыка из кинофильмов

28 декабря, в 16 ч. в Шальчининкском центре культуры состоится эксклюзивный концерт – „Дивертисмент с Джанлуккой Литтерой и Квартетом Чюрлёниса“.

Выступит виртуоз игры на губной гармонике Джанлука Литтера из Италии и известный Квартет им. Чюрлёниса. Этот дуэт представит широкую программу - от классики и джаза до музыки из известных кинофильмов.