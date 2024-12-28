В Яшюнай и Шальчининкай состоятся праздничные концерты

Новогодний концерт в Шальчининкай: джаз, классика и музыка из кинофильмов
28 декабря, в 16 ч. в Шальчининкском центре культуры состоится эксклюзивный концерт – „Дивертисмент с Джанлуккой Литтерой и Квартетом Чюрлёниса“.
Выступит виртуоз игры на губной гармонике Джанлука Литтера из Италии и известный Квартет им. Чюрлёниса. Этот дуэт представит широкую программу - от классики и джаза до музыки из известных кинофильмов.
Музыка в Яшюнском поместье: концерт „Вариации на праздничную тему“
29 декабря, 15:00 ч. Яшюнское поместье приглашает на праздничный концерт „Вариации на праздничную тему“.
На сцене выступят три известных представителя молодого поколения литовских музыкантов:
Юлия Андрессон (скрипка).
Паулюс Андерссон (фортепиано).
Морта Кацион (кларнет).