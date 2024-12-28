2024.12.28 12:18

В Яшюнай и Шальчининкай состоятся праздничные концерты

 
ru.DELFI.lt
Jašiūnų dvaras
Jašiūnų dvaras
ФОТО: Ježy Karpovič

Приближается Новый год. Шальчининкский край приглашает жителей на эксклюзивные концерты в Яшюнское поместье и Шальчининкский центр культуры.

Новогодний концерт в Шальчининкай: джаз, классика и музыка из кинофильмов

28 декабря, в 16 ч. в Шальчининкском центре культуры состоится эксклюзивный концерт – „Дивертисмент с Джанлуккой Литтерой и Квартетом Чюрлёниса“.

Выступит виртуоз игры на губной гармонике Джанлука Литтера из Италии и известный Квартет им. Чюрлёниса. Этот дуэт представит широкую программу - от классики и джаза до музыки из известных кинофильмов.

Музыка в Яшюнском поместье: концерт „Вариации на праздничную тему“

29 декабря, 15:00 ч. Яшюнское поместье приглашает на праздничный концерт „Вариации на праздничную тему“.

На сцене выступят три известных представителя молодого поколения литовских музыкантов:

  • Юлия Андрессон (скрипка).

  • Паулюс Андерссон (фортепиано).

  • Морта Кацион (кларнет).

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