В январе в Литве зарегистрировано 5 случаев легионеллеза

По данным центра, по два случая выявлено в Клайпеде и Паневежисе, один – в Паланге.

Как указывают специалисты, эти случаи не связаны между собой. Случаев смерти от этой инфекции не зафиксировано.

Чтобы предотвратить появление легионелл в системах водоснабжения, специалисты подчеркивают, что необходимо поддерживать соответствующую температуру воды: горячая вода в кранах всегда должна быть не ниже 50 градусов, а холодная – не выше 20 градусов по Цельсию.