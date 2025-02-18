2025.02.18 15:16

В январе в Литве зарегистрировано 5 случаев легионеллеза

 
Vandentiekio vanduo
Vandentiekio vanduo
ФОТО: Shutterstock

За первый месяц этого года в Литве зарегистрировано пять случаев легионеллеза, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).

По данным центра, по два случая выявлено в Клайпеде и Паневежисе, один – в Паланге.

Как указывают специалисты, эти случаи не связаны между собой. Случаев смерти от этой инфекции не зафиксировано.

Чтобы предотвратить появление легионелл в системах водоснабжения, специалисты подчеркивают, что необходимо поддерживать соответствующую температуру воды: горячая вода в кранах всегда должна быть не ниже 50 градусов, а холодная – не выше 20 градусов по Цельсию.

Кроме того, эти правила должны соблюдать и жители частных и многоквартирных домов, которые самостоятельно нагревают воду.

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