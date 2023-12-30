В январе подорожают гарантийные поставки электричества

По подсчетам Delfi, в январе тариф плана "Стандартный" одной временной зоны для клиентов гарантийных поставок будет стоить 22,97 цента – на 3,5% или на 0,8 цента дороже, чем в декабре (22,17). За 150 кВт в январе придется платить 34,4 евро (в декабре – 33,26).
Цены по другим планам на январь:
"Стандартный" две временные зоны - дневной тариф 24,5, а ночной и на выходных – 19,5 центов за 1 кВт/ч.
План "Дом" одна зона - 21,4 цт, две – днем 22,7 и ночью 18,5 цт (плюс абонентская плата 3 евро в месяц).
Цена гарантийных поставок зависит от месячной цены на бирже плюс 15% наценка и другие налоговые составляющие, которые в январе дорожают на 3 цента.
Если бы не было подорожания налоговой составляющей, то цена гарантийных поставок в январе была бы на 2 цента ниже, чем в декабре.
Общественные поставки в Литве получают 450 000 жителей, эту услугу предоставляет компания Ignitis. Тариф плана "Стандартный" одной временной зоны в январе будет 21,9 цт за 1 кВт/ч.
Гарантийные поставки получают потребители первого и второго этапа либерализации, которые не выбрали частного поставщика или те люди, чей поставщик прекратил свою деятельность, не выполнив свои обязательства перед клиентам.
По данным Государственной инспекции регулирования энергетики, 18 декабря в Литве 40 000 потребителей I и II этапа не подписали договоры с частными поставщиками. По закону таким людям через 6 месяцев после истечения срока выбора поставщика могут отключить электричество, однако пока о применении таких мер не сообщалось.