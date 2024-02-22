В выставочном центре Litexpo начинается книжная ярмарка: за 4 дня пройдет более 500 мероприятий

Как заявляют организаторы мероприятия, в программе ярмарки, которая в этом году продлится четыре дня, с четверга по воскресенье, особое внимание будет уделено злободневным темам – войне в Украине, дискуссиям о будущем книги и влиянию искусственного интеллекта на литературу, а также литовскому песенному фестивалю "Kad giria žaliuotų" (Чтобы роща зеленела), отмечающему этим летом свое столетие.

В этом году ожидается более 50 тыс. посетителей ярмарки, в мероприятии примут участие около 300 издательств и других культурных организаций из Литвы и зарубежных стран, сообщают организаторы.

По подсчетам, на ярмарке, в пяти залах выставочного центра, в течение 4 дней пройдет более 500 мероприятий: от встреч с авторами до дискуссий на самые актуальные темы общества и концертов.