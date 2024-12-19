В выходные в Вильнюсе состоится рождественская ярмарка последней минуты

В выходные ярмарка пройдет в двух залах.
С пятницы по воскресенье здесь можно будет купить подарки на Рождество, если вы этого еще не сделали.
„Мы с командой тщательно отбираем участников ярмарки, поэтому я ежегодно нахожу подарки для близких в одном месте“, – сказала координатор участников Uptown Market Габриэле Завяцките.
На ярмарке в Loftas будут представлены товары и продукция 100 литовских дизайнеров и мастеров народного быта. Будут на ярмарке и разные интересные продукты.
„Приноси праздничное настроение, приходи с другом, наслаждайтесь вкусной едой, кофе и другими горячими напитками. Будет звучать музыка, будет уютно и светло“, – приглашает Завецките.
Время работы ярмарки рождественского дизайна Uptown Christmas: 20–22 декабря с 11 до 21 ч. на фабрике искусств Loftas, ул. Швитригайлос, 29, Вильнюс.