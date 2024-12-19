2024.12.19 13:30

В выходные в Вильнюсе состоится рождественская ярмарка последней минуты

 
ru.DELFI.lt
Kauno „Akropolyje“ vyksta kalėdinė mugė
Kauno „Akropolyje“ vyksta kalėdinė mugė
ФОТО: Bendrovės archyvas

20–22 декабря на фабрике искусств Loftas состоится традиционная ярмарка литовского дизайна Last Minute Uptown Christmas Market. В этом году она пройдет в 10-й раз, пишет портал madeinvilnius.lt.

В выходные ярмарка пройдет в двух залах.

С пятницы по воскресенье здесь можно будет купить подарки на Рождество, если вы этого еще не сделали.

„Мы с командой тщательно отбираем участников ярмарки, поэтому я ежегодно нахожу подарки для близких в одном месте“, – сказала координатор участников Uptown Market Габриэле Завяцките.

На ярмарке в Loftas будут представлены товары и продукция 100 литовских дизайнеров и мастеров народного быта. Будут на ярмарке и разные интересные продукты.

„Приноси праздничное настроение, приходи с другом, наслаждайтесь вкусной едой, кофе и другими горячими напитками. Будет звучать музыка, будет уютно и светло“, – приглашает Завецките.

Время работы ярмарки рождественского дизайна Uptown Christmas: 20–22 декабря с 11 до 21 ч. на фабрике искусств Loftas, ул. Швитригайлос, 29, Вильнюс.

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