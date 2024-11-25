2024.11.25 07:02

В выходные в Вильнюсе снова на время остановилось движение троллейбусов

 
ru.DELFI.lt
Nauji Vilniaus troleibusai // „Made in Vilnius“ nuotr.
Nauji Vilniaus troleibusai // „Made in Vilnius“ nuotr.

В субботу утром в Вильнюсе, в микрорайоне Жирмунай, стояла колонна троллейбусов. Причин такого простоя могло быть много, однако вильнюсцы считают, что виной тому состояние контактной сети, пишет портал madeinvilnius.lt

Если информация подтвердится, это жителей города не удивит. Контактная сеть замерзала и в начале октября, когда температура еще не опускалась ниже 0. Похожей ситуация могла быть и в этот раз, в результате было нарушено движение транспорта.

В социальных сетях жители писали, что в Жирмунай проблемы с контактной сетью бывают часто.

Хорошая новость – в субботу общественным транспортом пользуется меньше людей, чем в рабочие дни. Поэтому неудобства испытали меньше жителей.

В будущем в столице появится больше троллейбусов, которым не нужна контактная сеть. До марта 2025 г. в городе будет 91 троллейбус Škoda 32 Tr. Эти троллейбусы могут ездить и без контактной сети.

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