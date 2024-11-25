В выходные в Вильнюсе снова на время остановилось движение троллейбусов

Если информация подтвердится, это жителей города не удивит. Контактная сеть замерзала и в начале октября, когда температура еще не опускалась ниже 0. Похожей ситуация могла быть и в этот раз, в результате было нарушено движение транспорта.

В социальных сетях жители писали, что в Жирмунай проблемы с контактной сетью бывают часто.

Хорошая новость – в субботу общественным транспортом пользуется меньше людей, чем в рабочие дни. Поэтому неудобства испытали меньше жителей.