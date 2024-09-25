2024.09.25 15:29

В выходные в Вильнюсе пройдет осенний праздник „Ходьбы“

 
будет ограничено движение
ELTA
ru.DELFI.lt
Ėjimas, kuris keičia
Ėjimas, kuris keičia
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В воскресенье около 20 000 человек выйдут на улицы и в парки Вильнюса – состоится осенний праздник „Ходьбы“.

Как указывается в сообщении, энтузиастам ходьбы традиционно будет предложено преодолеть трассы длиной 5, 10 и 25 км. Они подходят и для колясок, поэтому принять участие смогут семьи с маленькими детьми и люди с ограниченными возможностями.

Маршрут длиной 10 км пройдет по набережным реки Нерис, а самый длинный маршрут длиной 25 км пройдет через леса Сапегине.

Организаторы мероприятия отмечают, что во время праздника будут ограничения движения транспорта.

В воскресенье с 6.00 до 20.00 ч. будет запрещено движение транспортных средств на пересечении улиц Витауто и А.Мицкявичяус, по Жверинскому мосту, на части пр. Гедиминаса от улицы А.Гоштауто до улицы Гинею и части улицы А.Гоштауто от улицы А.Тумено до улицы Й.Ясинскё, также будет запрещен въезд с переулков.

Проект финансируется Вильнюсским городским самоуправлением.

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