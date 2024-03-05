В выходные в столице пройдет ярмарка Казюкаса

По традиции ярмарка начнется в 14 ч. – с площади Независимости в сторону Кафедрального собора пройдет шествие ремесленников и других участников ярмарки во главе со Св. Казимиром.

С учетом вызовов, связанных с ограничением движения, в этом году ярмарка не будет проходить на ул. Пилес, Диджёи и на Ратушной площади.

С 11 ч. 7 марта до 4 ч. 11 марта будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус, за исключением городского транспорта.

С 20 ч. 7 марта до 8 ч. 9 марта будет запрещено движение на следующих частях проспекта Гедиминаса: от ул. Йогайлос до А.Якшто, от А.Якшто до Васарё 16-осёс, от Васар1 16-осёс до Ю.Тумо-Вайжганто, от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто, за исключением общественного транспорта.