В выходные в Пакруойской усадьбе открывается зимний фестиваль

Сообщается, что команда, работающая уже несколько месяцев, пригласит посетителей не только в праздничную сказку, но и в мир света и новейших технологий. На фасад особняка будет проецироваться межгалактическая музыкальная одиссея света, лазеров и проекций „Бесконечное звездное ожерелье“ площадью 600 кв. м.

„В этом году у гостей будет возможность посмотреть специально созданный для программы этого года спектакль „Свадьба снеговиков“, в котором актеры мастерски и весело расскажут о невиданном ранее торжестве и пригласят зрителей стать его частью“, - говорится в сообщении.