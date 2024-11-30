2024.11.30 07:06

В выходные в Пакруойской усадьбе открывается зимний фестиваль

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Žiemiškos Pakruojo dvaro dekoracijos
Žiemiškos Pakruojo dvaro dekoracijos
ФОТО: Pakruojo dvaras

В выходные в Пакруойской усадьбе начинается седьмой зимний фестиваль, который пригласит на рождественскую сказочную свадьбу – „Свадьбу снеговиков“, говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что команда, работающая уже несколько месяцев, пригласит посетителей не только в праздничную сказку, но и в мир света и новейших технологий. На фасад особняка будет проецироваться межгалактическая музыкальная одиссея света, лазеров и проекций „Бесконечное звездное ожерелье“ площадью 600 кв. м.

„В этом году у гостей будет возможность посмотреть специально созданный для программы этого года спектакль „Свадьба снеговиков“, в котором актеры мастерски и весело расскажут о невиданном ранее торжестве и пригласят зрителей стать его частью“, - говорится в сообщении.

В усадьбе также будет интерактивная зона для детей, где они смогут опробовать светящиеся облачные качели, карусели и встретиться с Дедом Морозом. Также традиционно здесь пройдут рождественская ярмарка, праздничные мастерские и мануфактуры мастеров усадьбы.

Посетить зимний фестиваль усадьбы можно до 26 января.

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