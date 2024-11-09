В выходные в Литве будет туманно и сыро

В субботу и ночью и днем будет пасмурно, местами ожидается туман и сырость. Местами возможна морось. Ветер будет дуть слабый. Днем на востоке будет всего 5–7 градусов тепла, на западе будет теплее - 8–9, местами до 10 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет пасмурно, однако вероятность осадков остается небольшой, по-прежнему погода будет безветренной. Ночью будет 1–6 градусов тепла.

В воскресенье днем будет немного светлее, на юго-западе местами будет выглядывать солнце. Осадков не ожидается. Воздух прогреется до 4–7, на юго-западе до 8-9 градусов тепла.