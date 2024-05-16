В выходные пройдет Музейная ночь – ждет масса бесплатных мероприятий

Литва участвует в этом мероприятии в 19-й раз.
"В этом году Музейная ночь выпала на Международный день музеев. Тема этого дня в 2024 году "Музеи – для образования и исследований" (...)", – сказал председатель Литовской музейной ассоциации Марюс Печюлис.
На сайте muziejunaktis.lt можно найти полную информацию о мероприятия, которые ждут по случаю этого праздника: это и перформансы, и спектакли, и инсталляции, и образовательные занятия, и творческие мастерские, и выставки, и экскурсии, и концерты, и много другого.
В подвале храма Св. Матфея в Аникщай будет представлена историческая экспозиция, а музей Мажейкяй познакомит с интерактивной экспозицией "Нефтяной путь". В Вильнюсе состоится перформанс актрисы Кристины Швенчёните по книге британского военного корреспондента Кристины Лэмб "Наши тела, их поля битвы: Война в историях женщин", а исторический президентский дворец в Каунасе напомнит о том, чем важен для Литвы 2024 год. Музей спорта в Каунасе приглашает ознакомиться с историей спорта и цирка в Литве.
Эта Музейная ночь будет очень музыкальной. В Утене состоится открытие IV джаз-фестиваля Utena Jazz, на реке Данге около судна-музея M52 "Судувис" состоится концерт Военного духового оркестра, посвященный 20-летию членства Литвы в НАТО, в Центре реабилитации для животных Балтийского моря Литовского морского музея состоится концерт Клайпедского камерного оркестра, в шилутском музее Хуго Шоя состоится концерт групп Subtilus и Karčema, в алитусском Центре аудиовизуальных искусств выступит исполнительница Айсте Ласите, а в Военном музее им. Витаутаса Вилекого выступит Айсте Смилгявичюте и группа "Скиле".
Массу мероприятий предлагает Литовский этнокосмологический музей, Музей денег Центробанка Литвы, Музей IX форта, Национальный музей искусств им. M.-K. Чурлёниса и его филиалы, Литовский национальный музей и его филиалы, каунасский зоомузей им. Тадаса Иванаускаса.
Все мероприятия Музейной ночи бесплатные. На некоторые необходимо зарегистрироваться.