В выходные пройдет Музейная ночь – ждет масса бесплатных мероприятий

Литва участвует в этом мероприятии в 19-й раз.

"В этом году Музейная ночь выпала на Международный день музеев. Тема этого дня в 2024 году "Музеи – для образования и исследований" (...)", – сказал председатель Литовской музейной ассоциации Марюс Печюлис.

На сайте muziejunaktis.lt можно найти полную информацию о мероприятия, которые ждут по случаю этого праздника: это и перформансы, и спектакли, и инсталляции, и образовательные занятия, и творческие мастерские, и выставки, и экскурсии, и концерты, и много другого.