В выходные погоду обусловит сильный циклон: синоптики рассказали, какому региону достанется больше всего

Днем, начиная с западных районов, появится больше облаков, к вечеру пасмурно будет в большей части районов. Однако особых осадков еще не будет. Усилится ветер, его порывы достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.
В субботу погоду обусловит циклон. Ночью будет пасмурно по всей стране. Ожидается небольшой дождь, морось. В некоторых районах ухудшится видимость. Будет дуть сильный и порывистый ветер. Будет 1–6, у моря 7–9 градусов тепла.
В субботу днем будет пасмурно. Время от времени ожидается дождь и морось. Более обильными осадки могут быть на западе страны, в других районах осадки будут небольшими. По-прежнему будет дуть сильный и порывистый ветер. Станет теплее, воздух прогреется до 6–11 градусов.
В воскресенье ночью циклон не уйдет. Во многих районах будут идти небольшие дожди, больше всего осадков будет на северо-западе. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 3–8 градусов тепла.
В воскресенье днем особых перемен не ожидается. Во многих районах будет идти дождь, более обильными осадки будут на северо-западе страны. Будет дуть сильный ветер. Днем ожидается 4–9 градусов тепла.
Новая неделя начнется в условиях зоны низкого атмосферного давления. В понедельник и ночью и днем во многих районах пройдут дожди. Местами выпадет мокрый снег. Особенно обильными осадки будут на западе Жемайтии. Будет дуть сильный ветер. Ночью ожидается 2–7, днем 3–8 градусов тепла.