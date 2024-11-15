В выходные погоду обусловит сильный циклон: синоптики рассказали, какому региону достанется больше всего

Днем, начиная с западных районов, появится больше облаков, к вечеру пасмурно будет в большей части районов. Однако особых осадков еще не будет. Усилится ветер, его порывы достигнут 15-17 м/с. Воздух прогреется до 4–9 градусов тепла.

В субботу погоду обусловит циклон. Ночью будет пасмурно по всей стране. Ожидается небольшой дождь, морось. В некоторых районах ухудшится видимость. Будет дуть сильный и порывистый ветер. Будет 1–6, у моря 7–9 градусов тепла.