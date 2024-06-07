В выходные погода будет неважной, каждый день обещают осадки

Осадки начнутся на юге и на юго-западе, прогнозируют кратковременные дожди. К вечеру дожди охватят всю территорию страны. Местами возможны грозы. Ночью будет 17-22 градусов.
В ночь на субботу будет облачно, на большей части территории пройдут небольшие дожди. Температура опустится до 7-12, у моря до 13-15 градусов тепла.
В субботу днем облаков будет меньше, чаще будет выглядывать солнце, однако время от времени из собравшихся дождевых облаков будет идти небольшой дождь. Осадки прогнозируют на всей территории страны. После обеда будет 18-23 градуса.
В воскресенье над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Ночью, начиная с запада, облачность увеличится, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, больше осадков прогнозируют на западе. Днем будет облачно, также прогнозируют кратковременные осадки, но на этот раз больше осадков прогнозируют на востоке . Днем местами возможны грозы. Усилится ветер. Ночью будет 9-14, а днем 19-24 градусов тепла, а на западе местами всего 16-18 градусов.
В ночь на понедельник облака рассеются, вероятность осадков невелика, а днем с юга придет циклон, местами, в основном на юго-востоке, пройдут дожди. Ночью будет 6-11 градусов тепла, на Куршской косе 12-14 градусов, днем будет 18-23 градусов выше нуля.
Во вторник циклон уйдет, поэтому ожидается переменная облачность, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью температура опустится до 7-12, у моря до 13-15 градусов тепла, днем будет 18-23 градуса выше нуля.