В выходные погода будет неприятной: перемены ждут во вторник

Днем будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки. В низинах гололед, а на востоке дождь при отрицательной температуре. Порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Днем будет от 2 градусов мороза на востоке до 3 градусов тепла у моря.

В Вильнюсе особых осадков не ожидается, будет около 1 градуса мороза.

В субботу погода будет похожей. Будет облачно с прояснениями. На юго-востоке небольшой снег. Днем будет облачно. На востоке местами пройдет небольшой снег, на западе небольшой дождь или мокрый снег.

Будет дуть сильный ветер, но опасных порывов не ожидается. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем 0–4 градуса тепла.