2025.01.31 09:19

В выходные по улицам столицы будет курсировать бесплатный автобус-галерея SU-MENĖK

 
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ELTA
Užupio angelas
Užupio angelas
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

С пятницы на улицы Вильнюса выйдет автобус-галерея SU-MENĖK, который будет курсировать по специальному художественному маршруту.

Как указывает Вильнюсское самоуправление, этот автобус, в котором в этом году также будет представлена выставка картин Мантаса Мешкелы, позволит посетителям посетить 50 галерей и музеев города.

Пассажиры автобуса смогут посетить галереи (AV17), Паменкальнё, Национальную художественную галерею, Вильнюсскую городскую галерею Meno Niša, Сад скульптур MO, Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса, галерею Galera Художественного инкубатора Ужуписа, Художественный музей Витаутаса Касюлиса, Художественный музей дворца Радзивиллов, Музей культуры и идентичности евреев Литвы, Литовский музей театра, музыки и кино, Музей энергетики и техники Литвы, Дом-музей Марии и Юргиса Шлапялисов и др.

Многие галереи и музеи, участвующие в этой инициативе, будут приветствовать посетителей специальными программами – некоторые выставки можно будет осмотреть вместе с художниками, кураторами или гидами, а также посетить творческие мастерские, концерты и специальные кинопоказы.

Автобус SU-MENĖK будет курсировать с пятницы по воскресенье. Жители и гости Вильнюса смогут путешествовать по специальному маршруту и знакомиться с галереями и музеями столицы до 2 марта.

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