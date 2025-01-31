В выходные по улицам столицы будет курсировать бесплатный автобус-галерея SU-MENĖK

Как указывает Вильнюсское самоуправление, этот автобус, в котором в этом году также будет представлена выставка картин Мантаса Мешкелы, позволит посетителям посетить 50 галерей и музеев города.

Пассажиры автобуса смогут посетить галереи (AV17), Паменкальнё, Национальную художественную галерею, Вильнюсскую городскую галерею Meno Niša, Сад скульптур MO, Центр визуальных искусств Йонаса Мекаса, галерею Galera Художественного инкубатора Ужуписа, Художественный музей Витаутаса Касюлиса, Художественный музей дворца Радзивиллов, Музей культуры и идентичности евреев Литвы, Литовский музей театра, музыки и кино, Музей энергетики и техники Литвы, Дом-музей Марии и Юргиса Шлапялисов и др.