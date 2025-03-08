2025.03.08 07:35

В выходные ожидается теплая и солнечная погода: возможен новый рекорд

 
ru.DELFI.lt

В Выходные погода в Литве будет весенней. В субботу атмосферное давление понемногу будет снижаться, однако погоду обусловит западная часть антициклона.

Будет солнечно, почти безоблачно. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла, у моря будет 8-11 градусов.

В воскресенье ночью в большинстве районов малооблачно, только на севере появятся облака. Вероятность осадков невелика. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на севере будет 2-4 градуса тепла.

В воскресенье днем ожидается переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла. На косе будет 8-11 градусов.

В понедельник облачность увеличится, однако вероятность осадков невелика. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 11-16, на Куршской косе 8-10 градусов тепла.

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