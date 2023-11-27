В выходные открылся новый фестиваль: посетители почувствуют себя, как в космосе

 
ru.DELFI.lt
Pakruojo dvaras,Å¡viesÅ³ festivalis,kosmosas,orai
Pakruojo dvaras,Å¡viesÅ³ festivalis,kosmosas,orai
ФОТО: Organizacijos nuotr.
В минувшие выходные тысячи людей со всей Литвы съехались в Пакруойское поместье, где был открыт крупнейший космический фестиваль в странах Балтии "Рождественская космическая станция". Лазерные шоу, созданные известными художниками, и выступления профессиональных актеров дополнили парк светящихся скульптур на территории 15 га.

"Мы хотели предложить гостям всесторонний опыт: объединить театр, шоу-элементы, музыку, свет и дух Рождества. Это непростая задача, поэтому в команду мы пригласили Ляонаса Сомоваса, художника Вилюса Вилутиса и других признанных профессионалов", – сказано в презентации фестиваля.

Pakruojo dvaras

Основной акцент фестиваля - космос. Посетители могут почувствовать себя путниками во Вселенной.

Pakruojo dvaras

Территория поместья разбита на три зоны. Кроме космоса, здесь нашел место мир океанов и рождественский городок с гостиной Деда мороза, рождественской почтой и верблюдом Бучкисом, мастерскими гномов, ресторанами, кафе и ярмаркой.

Kalėdų kosminė stotis Pakruojo dvare

"Если руководствоваться религиозным началом Рождества, то праздник начался не в Лапландии, а в Вифлееме, где верблюды были обычным средством передвижения", – рассказывают о символах праздника организаторы.

Kalėdų kosminė stotis Pakruojo dvare

Самый большой в странах Балтии космический фестиваль открыт каждую пятницу/субботу и воскресенье в декабре, а в период с Рождества до Нового года - ежедневно.

Kalėdų kosminė stotis Pakruojo dvare

Во время фестиваля запланировано и путешествие в космос.

В конкурсе на создание флага этого фестиваля приглашают участвовать все детские сады и школы Литвы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии