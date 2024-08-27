2024.08.27 13:31

В выходные дни в Вильнюсе ждет рекордное шоу лазеров

 
ru.DELFI.lt
Lazerių šou
Lazerių šou
ФОТО: Karolis Bingelis

В ближайшие выходные в Вильнюсе состоится ежегодный фестиваль „Дни столицы“. Участники фестиваля смогут увидеть рекордное лазерное шоу „Космос“, пишет портал madeinvilnius.lt.

Глава компании Lazerių projektai Эвалдас Лапенас сказал, что в программе будут использовать 74 лазера.

В ночь на пятницу и на субботу („Ночи столицы“) небо украсит шоу лазеров. Программа длится 15 минут.

Лазерное шоу можно увидеть с поляны у Белого моста, на ул. Упес.

Мероприятие состоится 30–31 августа с 23 ч., продолжительность программы – около 15 минут. Программу запустят несколько раз: в 23:00, 23:30, 00:00, 00:30 ч.

„Дни столицы 2024“ пройдут с 30 августа по 1 сентября. Все мероприятия бесплатные.

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