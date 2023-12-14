В выходные дни в Вильнюсе состоится большая выставка собак

Опытные эксперты из Норвегии, Швеции, Швейцарии, Германии, Португалии, Испании, Хорватии, Сербии, Польши и Японии будут ежедневно оценивать больше 1200 собак.

На выставке можно будет увидеть собак больше 200 пород. Больше всего приедет золотистых ретриверов, английских кокер-спаниелей, зенненхундов, мопсов, но будут и породы, которые представит лишь один представитель (испанский мастиф, венгерская овчарка пули, пуми, сенбернар, вельштерьер и др.).

В конце выставки состоится конкурс Supreme Bis. На нем будут состязаться самые красивые представители пород. .

В трех залах Litexpo будет проходить не только выставка, но и различные мероприятия. Параллельно проведут и выставку кошек.

В субботу пройдут состязания танцев с собаками (Freestyle).