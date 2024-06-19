2024.06.19 12:34

В выходные дни полиция проведет немало рейдов

 
ru.DELFI.lt
Reidas Laisvės prospekte
Reidas Laisvės prospekte
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В ближайшие выходные жители Литвы будут отдыхать три дня, ждет праздник - День Ивана Купалы. В длинные выходные интенсивное движение ждет по всей стране, часто формируются заторы. Полиция готовится к этому с понедельника – на дорогах усиливают патрулирование. 21 июня, в пятницу, пройдет специальный 24-часовой рейд.

С 17 июня началась 10-дневная акция проверки водителей на трезвость и опасное вождение. Ее проводят по всей Литве.

Цель всех превентивных мер, которые осуществляют с 17 по 26 июня – сделать так, чтобы на дорогах не было нетрезвых водителей и водителей в состоянии наркотического опьянения, пресечение хулиганского вождения.

По инициативе ROADPOL (European Roads Policing Network) проверка водителей на трезвость с 17 по 23 июня проводится на большей территории Европы, а 21 июня – ждет особая 24-часовая акция – марафон (Operation Alcohol & Drugs Marathon).

Литовская полиция будет проводить проверки и 24-26 июня.

Окружные комиссариаты могут проводить дополнительные акции и проверки.

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