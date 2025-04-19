В выходные дни полиция будет проверять водителей на трезвость

Департамент полиции сообщил, что в субботу и в воскресенье по всей Литве продолжат проведение рейдов, водителей будут проверять на трезвость: будут останавливать водителей автомобилей, велосипедов и электросамокатов.
Полиция также сообщала, что после Пасхи проверка продолжится.
22–24 апреля особое внимание полиция будет уделять использованию гаджетов за рулем, будет проверять, пристегиваются ли водители и используют ли специальные кресла для перевозки детей.
Полиция призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состояния, соблюдать Правила дорожного движения, с уважением относиться к другим участникам движения.
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